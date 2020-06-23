Азербайджан разработал госпрограммы по решению проблем с водой

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов" от 15 апреля 2020 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" подготовило и представило в комиссию под председательством вице-премьера Шахина Мустафаева две государственные программы.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

По информации, одной из них является программа "О развитии акционерного общества на 2020-2030 годы", а второй - "О первичных мерах по эффективному использованию поливных вод и борьбе с водными потерями".

Эти программы определят работы, которые будут проводиться в мелиоративном и водохозяйственном секторах, имеющих стратегическое значение для обеспечения водной безопасности в устойчивом развитии сельского хозяйства и в условиях изменения климата.

Мероприятия планируется начать в 2020 году. Они направлены на снижение зависимости от трансграничных вод и включают строительство водохранилищ на внутренних реках, расширение использования альтернативных вод, применение водосберегающих методов и технологий орошения, разработку механизма эффективного использования поливных вод и прочие меры в период до 2025-го (среднесрочный) и до 2030 (долгосрочный) годов.