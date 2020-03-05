Азербайджан подготовил для АБР отчет по дорожному проекту

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) подготовило отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду проекта модернизации дороги Евлах-Загатала-до границы Грузии (M5).

Как передает Reportсо ссылкой на отчет, который подготовлен для Азиатского банка развития (АБР) и охватывает период с 1 июля - 31 декабря 2019 года.

Отчет включает общую оценку воздействия проекта на окружающую среду, реализацию Плана управления окружающей средой (EMP), Планы управления окружающей средой для конкретного участка (SSEMP) и другие подпланы, отвечающие требованиям АБР о политике безопасности (SPS 2009) и законодательства Азербайджана.

Проект модернизации автодороги Евлах-Загатала-граница Грузии (М5) состоит из двух

участков дорог: дороги М-5, которая начинается после первой кольцевой развязки с M-4 в Халдане (небольшой Y-образный перекресток) и заканчивается у Y-образного перекрестка с Шеки, при общей протяженности около 46,5 км; дороги R-57, которая начинается на перекрестке Y с М-5 и заканчивается на кольцевой развязке на въезде города Шеки, при протяженности около 11 км. Участок автодороги М-5 должен быть второй категории II, а R-57 – третьей категории.

Предполагается, что реконструкция дороги улучшит транспортные связи с туристическим городом Шеки.

В настоящее время строительные работы выполняются по двум контрактам, которые заключены с компаниями AzVirt и KOLIN A.IN.

В рамках первого контракта осуществляется восстановление участка автодороги Халдан-Сучма и М-5 (с начальной точкой после первого перекрестка с дорогой M-4 в Халдан к северо-западу к перекрестку Y с R-17 (дорога, ведущая в Мингячевир) и продолжение в северном направлении к Шекинскому району). Второй контракт предусматривает восстановление участков Сучма – дорожная развязка с Шекинской кольцевой и R-57 (начинается от участка Евлах - Загатала – до границы Грузии и следует в северном направлении к Шеки).

Прогресс по выполнению физических работ в рамках первого контракта на сегодняшний день составляет 63,79% по отношению к целевому показателю 34,63%, а по второму - 52,41% к целевому показателю 36,53% .