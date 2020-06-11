Азербайджан отправил граждан Казахстана на родину

Паромом из Азербайджана в Казахстан были отправлены 25 граждан Казахстана, 9 граждан Азербайджана, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, и 1 гражданин Грузии, которые остались в Азербайджане из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Report сообщили в Бакинском международном морском торговом порту.

Пассажиры отправились на борту паромного судна "Меркури 1" (ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство") из Бакинского порта. Перед отправкой все пассажиры прошли тест на коронавирус, результаты которых были отрицательными.

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт "Курык" возобновил принятие граждан Казахстана и других стран, имеющих право въезда в страну. В течение мая и июня из Бакинского порта было отправлено 53 гражданина Казахстана и 14 иностранных граждан.