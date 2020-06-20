Азербайджан отправил граждан Казахстана на родину

Сегодня паромным сообщением из Азербайджана в Казахстан были отправлены ещё 12 граждан Республики Казахстан (РК), 40 граждан Азербайджана и один россиянин, имеющие разрешение на проживание в Казахстане и оставшиеся здесь из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили из ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Пассажиры отправились на борту паромных судов "Merkuri 1" и "Профессор Гюль" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" из Бакинского порта, расположенного в поселке Алят, в порт Курык в Казахстане. Перед отправкой все пассажиры прошли тест на коронавирус, результаты которых были отрицательными.

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый Порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт "Курык" возобновил принятие граждан РК и иностранных граждан, имеющих право въезда в страну. За 2 месяца из Бакинского порта отправлено 90 граждан Казахстана и 65 граждан других иностранных государств.