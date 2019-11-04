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Азербайджан опередил США и Германию по показателю эффективности железных дорог

​Азербайджан опередил США и Германию по эффективности железных дорог

Индекс эффективности железных дорог Азербайджана составил 70,8

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Express, об этом говорится в отчете о глобальной конкурентоспособности, опубликованном Всемирным экономическим форумом за 2019 год. 

Азербайджан опережает по данному показателю такие развитые страны как США (69,2), Германия (65,3), Эстония (60,9), Норвегия (57,6) и Швеция (49,3). Индекс эффективности железнодорожного транспорта Японии составил 96, что является самым высоким показателем. А самый низкий показатель был в Лесото.

В целом Азербайджан занимает 11-ое место в списке среди 141 страны.

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