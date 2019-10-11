Шахин Мустафаев: Азербайджан намерен нарастить грузоперевозки через транспортный коридор Lapis-Lazuli

Азербайджан намерен увеличить объем грузоперевозок через транспортный коридор Lapis-Lazuli.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев в рамках выставки афганских товаров в Баку.

"В последние годы Азербайджан становится транспортным узлом. Одним из коридоров, проходящих через нашу страну, является Lapis-Lazuli. На встрече с министром промышленности и торговли Афганистана сегодня мы обменялись мнениями по поводу увеличения объема грузов, перевозимых по коридору. Мы считаем, что коридор имеет большое значение с точки зрения поставок афганских товаров в Азербайджан и транзита в другие страны. В будущем мы предпримем меры по продвижению коридора", - сказал Ш. Мустафаев.

Министр также сказал, что у афганских компаний появится возможность представить свою продукцию в Азербайджане: "В то же время азербайджанские компании смогут иметь доступ к афганскому рынку".