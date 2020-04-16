Азербайджан может использовать контейнерные терминалы зарубежных стран - ВИДЕО

С целью совместного решения таких сложных логистических вопросов как разработка технологий мультимодальных грузоперевозок по новым маршрутам, разработка логистических продуктов, запуск тестовых поездов, организация маршрутных поездов дочерние компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container и ADY Ekspress ведут переговоры с транспортно- логистическими компаниями многих стран, в том числе Италии, Венгрии, Чехии и Японии.

Об этом в интервью Report сообщил начальник департамента грузоперевозок АЖД Эмиль Ахмедов.

По его словам, с целью укрепления позиций вдоль Среднего коридора, представляющего наибольший интерес с точки зрения повышения транзитных возможностей страны, и формирования цепочки поставок по этому маршруту в краткосрочной перспективе рассматривается вопрос о приобретении или совместном использовании контейнерных терминалов в Чехии и китайском городе Кашгар.

Напомним, что в 2019 году железнодорожные контейнерные перевозки в Азербайджане выросли на 56% по сравнению с 2018 годом. А в 2020 году прогнозируется рост более чем на 50%.