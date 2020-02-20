Азербайджан ищет рынки сбыта своих автомобилей

Азербайджан изучает возможности экспорта легковых автомобилей на рынки Центральной Азии.

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

По его словам, сейчас ведется серьезная работа по осуществлению экспорта автомобилей марки Khazar в Узбекистан и Казахстан: "В то же время ведутся обсуждения в связи с экспортом автомобилей Khazar в Россию и Украину".

24 сентября 2017 года при участии президента Азербайджана состоялось открытие Нефтчалинского промышленного квартала. Одним из крупнейших предприятий Нефтчалинского промышленного квартала является автомобильный завод ООО AzKron. Здесь будут производиться такие модели автомобилей, как Khazar, Peugeot, Renault.

Годовая производственная мощность завода составит 10 тыс. автомобилей, предусмотрен экспорт 2 тыс. автомобилей в год.