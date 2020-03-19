​Азербайджан и Россия прекращают железнодорожное сообщение

По взаимному согласию глав правительств Азербайджана и России, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном приостановлении с 00:00 18 марта 2020 года взаимных поездок граждан обеих стран.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в этой связи с 21 марта до особых указаний приостанавливается движение пассажирского поезда Баку-Киев-Баку, а с 26 марта – поездов Баку-Москва-Баку и Баку-Ростов-Баку.

Пассажирский состав Баку-Ростов в обратный путь отправится 22 марта в 3:25 по местному времени. Билеты на поезд продаются только гражданам России.