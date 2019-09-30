Подготовлен план по увеличению пропускной способности таможенно-пропускных пунктов на границе с РФ

Основные таможенные посты на территории Азербайджана работают круглосуточно.

Об этом рассказал Report глава главного управления контроля за таможенными постами Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Алескеров.

По его словам, не работают в круглосуточном режиме 24/7 посты "Ширванлы" и "Зухул" в подчинении Северного территориального главного таможенного управления, "Горадиз" в подчинении Южного территориального главного таможенного управления, "Муганлы" и "Садыхлы" Западного территориального главного таможенного управления: "Можно организовать работу всех таможенных постов в круглосуточном режиме, у нас достаточно материально-технической базы. Однако данный вопрос должен согласовываться с противоположной стороной и с учетом нескольких факторов".

Ш.Алескеров отметил, что сюда входит наличие необходимости в круглосуточной работе постов, экономическая эффективность, возможности инфраструктуры и воля и усилия обеих сторон: "Недавно мы приняли участие на встрече в Дербенте в целях укрепления сотрудничества с Северо-Кавказским таможенным управлением России, на которой обсудили координацию деятельности по ускорению прохождения товаров и транспортных средств через таможенные посты, увеличение пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Ширванлы" и "Ханоба". Соответствующий план деятельности находится в процессе утверждения".