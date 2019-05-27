Азербайджан и Россия обсудили рост транзитных грузоперевозок по коридору "Север-Юг"

Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде, побывала с визитом в России.

Как сообщили Report в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в рамках визита министр Рамин Гулузаде провел двустороннюю встречу с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

На встрече в Москве состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Россией, а также мерах по увеличению объема транзитных грузоперевозок посредством международного транспортного коридора "Север-Юг".

Состоялись переговоры между делегациями двух стран по использованию после сдачи в эксплуатацию моста, строящегося через реку Самур в районе пропускных пунктов "Самур" (Азербайджан) – "Яраг-Казмаляр" (Россия) на азербайджано-российской границе, и системе "Платон".

Также было обсуждено расширение сотрудничества в сфере организации совместных спасательных работ в Каспийском море, воздушных перевозок и цифровизации транспорта.

Стороны также договорились о проведении переговоров рабочей группы по регулированию грузоперевозок между Ираном, Азербайджаном и Россией и подготовке документов.