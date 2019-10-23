 Наверх

Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов

Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки

Представители транспортной сферы Азербайджана, Грузии, Беларуси  и Украины договорились о создании рабочей группы, которая оптимизирует тарифы на перевозки грузов по железной дороге и морю из Китая в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагирашвили.

"В рабочую группу войдут специалисты конкретных отраслей. Сегодня на самом деле у портов свои тарифы, у железной дороги — свои. Мы должны объединить под одной платформой частные и публичные сервисы и перейти на перевозку грузов без документов, лишь по компьютерной информации, что в конечном итоге сократит время перевозок как минимум на 20%, а также оптимизирует затраты в коридоре. Договоренность об этом достигнута пока с Азербайджаном, Украиной и Беларусией", заявил А. Сагирашвили.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!