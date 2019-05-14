Россия предлагает соединить порты Каспийского и Черного морей

После развития каспийских портов необходимо соединение портов Каспийского и Черного морей модернизированными железными дорогами и автомобильными трассами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр по делам Северного Кавказа РФ Сергей Чеботарев."Получается, что с Каспия грузы пойдут напрямую по дорогам на Черное море, в порты Новороссийска, Крыма и другие. Вот вам еще одна возможность для развития экономики. Безусловно, это транзитный потенциал, но это и политический момент в том числе, поэтому, мы будем и дальше отстаивать эту идею", - сказал министр.

По его словам, Азербайджан и Грузия активно развивают свой транзитный потенциал, и энергично налаживают коммуникационные потоки через Каспийское и Черное моря.

"Нам важно сделать так, чтобы и Россия стала полноправной участницей всех этих процессов в Каспийском и Черноморском регионах. У нас есть огромный потенциал и все возможности, чтобы грузовые и пассажирские потоки шли в том числе через Северный Кавказ. Речь идет о создании и развитии российских портов на Каспии. Кстати, о необходимости создания порта в районе города Каспийска заявил президент России Владимир Путин, когда в августе прошлого года принял участие в саммите каспийских государств в Казахстане, и мы должны этот план реализовать", - сказал глава Минкавказа.

По его словам, стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, которая предполагает развитие не только непосредственно портов, но и железнодорожных и автомобильных подходов к ним, принята правительством РФ. Подготовка плана реализации этой стратегии сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

"Когда план будет принят, тогда будут выделены деньги и начнется строительство. Мы видим уже сейчас, что частные инвесторы проявляют интерес к строительству новых портов на Каспии. Да, есть мнение, что российские порты на Каспии загружены всего лишь на 20-25 процентов и потому нет смысла их развивать. Но это как пример с разрушенными песочницами. Когда в одном дворе песочница разрушена, а в соседнем новая, никто не ходит играть в разрушенную, все ходят в соседний двор. Как только песочницу ремонтируют, она сразу становится востребованной у детей. То же самое и с портами. Порты в Азербайджане, Грузии работают, достаточно загружены. В Грузии на одном участке сейчас функционируют два порта — в Поти и Батуми, строится третий порт Анаклия, туда вкладываются большие средства, в том числе иностранные. Представляете, три порта в Грузии на небольшом по протяженности Черноморском побережье. Поэтому нам нельзя оставаться в стороне. Развитие российских портов в Каспийском и Черном морях открывает новые возможности для выхода на мировой рынок", - сказал С. Чеботарев.