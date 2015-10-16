Азербайджанское судно перевезло из России в Турцию около 5 тонн зерна

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский сухогруз "Маэстро Ниязи" успешно завершил свое первое путешествие за пределы Каспийского бассейна. Как сообщили Report в ЗАО "Каспийское морское пароходство", судно осуществило перевозку 4 600 тонн зерна из российского порта Ейск в турецкий порт Самсун. Разгрузка судна завершится сегодня.

Таким образом, уже 5 сухогрузов Азербайджанского каспийского морского пароходства привлечены к международным перевозкам по маршруту Черное море - Средиземное море, среди которых "Маэстро Ниязи", "Узеир Гаджибейли", "Натаван", "Гарадаг" и "Теймур Ахмедов".

Отметим, что сейчас теплоход "Узеир Гаджибейли" проходит очередной плановый осмотр на верфи "Терсан" в регионе Ялова Турции, после чего судно будет возвращено к эксплуатации.