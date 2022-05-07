Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю

Фидерные перевозки будут осуществляться судном «Шаир Вагиф» Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) между портами Поти в Грузии и Констанца в Румынии.

Фидерные перевозки будут осуществляться судном «Шаир Вагиф» Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) между портами Поти в Грузии и Констанца в Румынии.

Об этом в ответ на запрос Report ответил пресс-секретарь ASCO Мехман Мехдиев.

По его словам, этим судном как основной груз будут использовать для перевозки транзитных грузов по маршрутам Европа-Китай-Европа и Европа-Средняя Азия-Европа.

«При этом сократится время доставки грузов в Черном море контейнерной линией на этих маршрутах. Это повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута через Черное море и объем контейнерных перевозок по маршруту», - сказал М.Мехдиев.