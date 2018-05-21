"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило прошлый год с чистой прибылью в 100 млн манатов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Активы ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на 1 января этого года составили 1 030,151 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Пароходства, это на 12,25% больше, чем на 1 января прошлого года.

В прошлом году долгосрочные активы компании выросли на 14,75% и составили 767,44 млн манатов, текущие активы - на 12,8%, до 262,711 млн манатов.

За отчетный период обязательства акционерного общества увеличились на 13,1% до 106,611 млн манатов, в том числе, долгосрочные обязательства снизились на 8%, до 32,001 млн манатов, текущие обязательства увеличились на 25,4%, до 74,61 млн манатов.

За год суммарный капитал Пароходства возрос на 14,4% и достиг 923,54 млн манатов, уставный капитал остался без изменений на уровне 440,051 млн манатов.

Доходы Азербайджанского Каспийского морского пароходства в 2017 году увеличились в годовом сравнении на 4,3%, составив 474,305 млн манатов. В конечном итоге акционерное общество завершило прошлый год с чистой прибылью в 100,131 млн манатов, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году.