Азербайджанское каспийское морское пароходство представило проект ArtPlast

Состоялась презентация проекта ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Art Plast.
Как сообщает Report, проект реализован ASCO под девизом "Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море!", и является частью серии проектов "Наследие Каспия", инициированных в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".
Презентация прошла при участии министра экологии и природных ресурсов, президента COP29 Мухтара Бабаева, председателя правления ASCO Рауфа Валиева, председателя правления Управления приморского бульвара Ханлара Агаларова, а также моряков, экологов, волонтеров, представителей общественности и СМИ.
Мероприятие было открыто показом видеоролика о проектах, реализуемых ASCO в сфере экологии.
Мухтар Бабаев рассказал о политике "зеленого" движения, реализуемой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. По его словам, ASCO, как международная судоходная компания, играет важную роль в этом процессе, применяя новые технологии и переходя на более чистые виды топлива.
Министр также рассказал о важности проекта Art Plast, реализуемого ASCO на территории Управления приморского бульвара. Он рассказал, что созданные в рамках проекта инсталляции раскрывают идею иного взгляда на отходы, и подобные инициативы имеют большое значение в борьбе с загрязнением окружающей среды.
Бабаев подчеркнул активное участие Управления приморского бульвара в подобных экологических проектах, а также отметил, что работа, проделанная за последнее время в Национальном парке, заслуживает восхищения.
В своем выступлении председатель правления ASCO Рауф Велиев рассказал о важности объявления 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане указом президента Ильхама Алиева и проведения мероприятия COP29 в Баку. Он также сообщил о работе ASCO по достижению цели нулевого уровня выбросов к 2050 году.
"Мы организовали нашу деятельность в этом направлении в соответствии с государственной политикой в области экологии, а также требованиями международных конвенций. Это сложный процесс, требующий кропотливой работы. Мы уверены, что прилагая усилия и работая сообща мы все преодолеем", - сказал он.
Председатель сообщил, что каждый представитель ASCO несет ответственность за борьбу с глобальным изменением климата, и в рамках корпоративной социальной ответственности компания реализует различные проекты, в том числе образовательную деятельность.
"Один из них проект Art Plast, целью которого является рассказать обществу о важности сохранения окружающей среды в чистоте, а также привить идею переработки отходов в полезную продукцию", - сказал он.
Мероприятие было продолжено показом видеоролика об акции по очистке территории судоремонтного завода "Биби-Эйбат" "Морскими волонтерами", а также видео о процессе подготовки инсталляций. Также на мероприятии были вручены "Сертификаты признательности" сотрудникам, внесшим значительный вклад в реализацию проекта.
В завершении гости ознакомились с выставочными залами судна-музея "Сураханы".