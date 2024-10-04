Азербайджанское каспийское морское пароходство представило проект ArtPlast

Состоялась презентация проекта ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Art Plast.

Состоялась презентация проекта ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Art Plast.

Как сообщает Report, проект реализован ASCO под девизом "Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море!", и является частью серии проектов "Наследие Каспия", инициированных в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

Презентация прошла при участии министра экологии и природных ресурсов, президента COP29 Мухтара Бабаева, председателя правления ASCO Рауфа Валиева, председателя правления Управления приморского бульвара Ханлара Агаларова, а также моряков, экологов, волонтеров, представителей общественности и СМИ.

Мероприятие было открыто показом видеоролика о проектах, реализуемых ASCO в сфере экологии.

Мухтар Бабаев рассказал о политике "зеленого" движения, реализуемой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. По его словам, ASCO, как международная судоходная компания, играет важную роль в этом процессе, применяя новые технологии и переходя на более чистые виды топлива.

Министр также рассказал о важности проекта Art Plast, реализуемого ASCO на территории Управления приморского бульвара. Он рассказал, что созданные в рамках проекта инсталляции раскрывают идею иного взгляда на отходы, и подобные инициативы имеют большое значение в борьбе с загрязнением окружающей среды.

Бабаев подчеркнул активное участие Управления приморского бульвара в подобных экологических проектах, а также отметил, что работа, проделанная за последнее время в Национальном парке, заслуживает восхищения.

В своем выступлении председатель правления ASCO Рауф Велиев рассказал о важности объявления 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане указом президента Ильхама Алиева и проведения мероприятия COP29 в Баку. Он также сообщил о работе ASCO по достижению цели нулевого уровня выбросов к 2050 году.

"Мы организовали нашу деятельность в этом направлении в соответствии с государственной политикой в области экологии, а также требованиями международных конвенций. Это сложный процесс, требующий кропотливой работы. Мы уверены, что прилагая усилия и работая сообща мы все преодолеем", - сказал он.

Председатель сообщил, что каждый представитель ASCO несет ответственность за борьбу с глобальным изменением климата, и в рамках корпоративной социальной ответственности компания реализует различные проекты, в том числе образовательную деятельность.

"Один из них проект Art Plast, целью которого является рассказать обществу о важности сохранения окружающей среды в чистоте, а также привить идею переработки отходов в полезную продукцию", - сказал он.

Мероприятие было продолжено показом видеоролика об акции по очистке территории судоремонтного завода "Биби-Эйбат" "Морскими волонтерами", а также видео о процессе подготовки инсталляций. Также на мероприятии были вручены "Сертификаты признательности" сотрудникам, внесшим значительный вклад в реализацию проекта.

В завершении гости ознакомились с выставочными залами судна-музея "Сураханы".