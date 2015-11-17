​"Азербайджанское каспийское морское пароходство" открыло представительство в Астрахани

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Закрытое акционерное общество "Азербайджанское каспийское морское пароходство" открыло постоянное представительство в Астрахани. Как сообщает Report со ссылкой на официальный портал Астраханской области, после церемонии открытия состоялась встреча губернатора Астраханской области Александра Жилкина и председателя компании Рауфа Велиева, где он заявил, что компания рассмотрит максимальные возможности для взаимодействия с регионом, в том числе участие в проектах особой экономической зоны "Лотос".

"Мы сегодня открыли не филиал, а полноценную компанию, она зарегистрирована в Астрахани", - подчеркнул Рауф Велиев на встрече.

Отметив, что в состав пароходства входит торговый и нефтепромысловый флот, он подчеркнул, что ЗАО будет рассматривать возможности, как транзитных сообщений между портами, так и участие пароходства в проектах "Лукойла" на севере Каспия.

Глава региона в свою очередь подчеркнул, что в Астрахани есть еще ряд площадок, которые могут быть интересны азербайджанскому бизнесу, в частности, свободная экономическая зона "Лотос", направленная на рынок Прикаспия и предоставляющая льготы для резидентов.

Р.Велиев выразил уверенность, что есть еще много сфер, где предприятие "могло бы сделать вклад в развитие взаимовыгодных площадок", в частности, так как часть судов пароходства расположена в Астрахани, пароходство может оказывать услуги по их ремонту на месте.

"Астрахань - это особый регион, где мы чувствуем себя очень уютно", - добавил председатель азербайджанского пароходства.

Александр Жилкин и Рауф Велиев также обсудили планы развития паромного сообщения через порт Оля. Кроме того, глава региона сообщил о возможности восстановления авиарейса Баку-Астрахань. "Учитывая уровень отношений между Астраханской областью и Азербайджаном, есть вероятность возобновления рейса в следующем году", - сказал Александр Жилкин.

По словам губернатора, астраханские туроператоры готовы осваивать новый маршрут, направляя туристов отдыхать на азербайджанские курорты.