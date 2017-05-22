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    Азербайджанское каспийское морское пароходство нарастило объем перевозок

    Наблюдается рост грузо- и пассажироперевозок

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года увеличились перевозки сухих и жидких грузов на суднах ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

    Как сообщили Report из пароходства, за отчетный период перевезено 2 189 автомашин, что на 67% больше аналогичного периода прошлого года.

    Согласно отчету, в прошлом месяце морским транспортом перевезено 2 300 вагонов, что на 7% превышает прошлогодний показатель. В целом, в вагонах перевезено 370 505 тонн жидких, 73 208,5 тонн сухих грузов.

    За отчетный период также наблюдался рост пассажироперевозок морским транспортом. Так, в течение месяца перевезено 1 551 пассажиров, что на 8,4% больше, чем в прошлом году. 

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