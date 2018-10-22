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    "Азербайджанское каспийское морское пароходство" к 2025 году закупит свыше 50 новых судов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджанское каспийское морское пароходство" за последние 5 лет приобрело 20 новых судов. В настоящее время строятся 4 новых судна, в их числе 2 Ropac и 2 танкера. Вскоре будет подписано соглашение о строительстве еще четырех уникальных танкеров.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель "Азербайджанского каспийского морского пароходства" Рауф Велиев.

    По его словам, организация к 2025 году закупит для флота 50 новых судов.

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