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Азербайджанское агентство наземного транспорта начнет выдавать бланки разрешения по новому адресу

Азербайджанское агентство наземного транспорта начнет выдавать бланки разрешения по новому адресу Азербайджанское агентство наземного транспорта (ААНТ), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, с 2021 года осуществляет между перевозчиками распределение бланков разрешений, необходимых для международных грузовых перевозок, на основе
Инфраструктура
16 января 2023 г. 15:14
Азербайджанское агентство наземного транспорта начнет выдавать бланки разрешения по новому адресу

Азербайджанское агентство наземного транспорта (ААНТ), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, с 2021 года осуществляет между перевозчиками распределение бланков разрешений, необходимых для международных грузовых перевозок, на основе прозрачного механизма. В этом процессе участвуют и сами перевозчики грузов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Отныне перевозчики смогут получать выделенные им в результате распределения бланки разрешений от сотрудников ААНТ в “Бакинском доме МСП”, входящем в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) по адресу: город Баку, проспект академика Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал.

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