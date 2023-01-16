Азербайджанское агентство наземного транспорта начнет выдавать бланки разрешения по новому адресу

Азербайджанское агентство наземного транспорта (ААНТ), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, с 2021 года осуществляет между перевозчиками распределение бланков разрешений, необходимых для международных грузовых перевозок, на основе

Азербайджанское агентство наземного транспорта (ААНТ), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, с 2021 года осуществляет между перевозчиками распределение бланков разрешений, необходимых для международных грузовых перевозок, на основе прозрачного механизма. В этом процессе участвуют и сами перевозчики грузов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Отныне перевозчики смогут получать выделенные им в результате распределения бланки разрешений от сотрудников ААНТ в “Бакинском доме МСП”, входящем в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) по адресу: город Баку, проспект академика Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал.