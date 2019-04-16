"Азербайджанским железным дорогам" предложили сократить штат

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) отмечается нехватка молодых специалистов.

Как сообщает Report, об этом заявили в аудиторской компании KPMG, которая проводит аудит данного государственного предприятия.

По итогам выявлено, что около 15% сотрудников АЖД находятся в пенсионном возрасте и только 13% сотрудников старше 30 лет.

Компания рекомендовала АЖД оптимизировать штат путем сокращения численности сотрудников пенсионного возраста и временных работников.

Помимо этого, рекомендовано разработать специальные программы для привлечения молодых специалистов.