"Азербайджанским железным дорогам" предложили сократить штат

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) отмечается нехватка молодых специалистов.
Как сообщает Report, об этом заявили в аудиторской компании KPMG, которая проводит аудит данного государственного предприятия.
По итогам выявлено, что около 15% сотрудников АЖД находятся в пенсионном возрасте и только 13% сотрудников старше 30 лет.
Компания рекомендовала АЖД оптимизировать штат путем сокращения численности сотрудников пенсионного возраста и временных работников.
Помимо этого, рекомендовано разработать специальные программы для привлечения молодых специалистов.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости