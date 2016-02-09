​Азербайджанский оператор бизнес-авиации входит на иранский рынок

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский оператор бизнес-авиации SW Business Aviation (Silk Way Business Aviation) обнародовал планы деятельности на этот год. Как сообщает Report, авиаоператор планирует войти на иранский рынок.

Так, Silk Way Business Aviation планирует расширять сотрудничество с иранскими авиакомпаниями и оказывать услуги на рынке деловой авиации соседней страны. В компании считают, что в связи с недавним снятием санкций в Иране ожидается быстрое развитие отрасли гражданской и деловой авиации.

Отметим, что основанная в 2007 году компания SW Business Aviation является членом Европейской ассоциации бизнес-авиации (EBAA). Компания эксплуатирует почти всю линейку самолетов Gulfstream, среди которых модели G650, G550, G450, G200 и G280. В воздушном парке перевозчика также имеется двадцатиместный ATR 42-500 в VIP-компоновке.