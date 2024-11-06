О нас

"Азербайджанские железные дороги" запустили обновленный корпоративный сайт

"Азербайджанские железные дороги" запустили обновленный корпоративный сайт ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустило обновленный корпоративный сайт www.ady.az.
Инфраструктура
6 ноября 2024 г. 13:53
Азербайджанские железные дороги запустили обновленный корпоративный сайт

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустило обновленный корпоративный сайт www.ady.az.

Как сообщили Report в ведомстве, сайт с современным дизайном и расширенным функционалом призван обеспечить удобство пассажиров и бизнес-партнеров компании при использовании услуг АЖД.

"Контент веб-сайта подготовлен не только на азербайджанском, но и на английском и русском языках. Благодаря обновленному интерфейсу пользователи получат легкий доступ к сведениям об услугах, проектах и новостях АЖД. Среди основных разделов сайта - "Корпоративный", "Грузовые перевозки" и "Пассажирские перевозки", - заявили в АЖД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" yenilənmiş korporativ veb-saytını istifadəyə verib

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi