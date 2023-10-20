"Азербайджанские железные дороги" запустили мобильное приложение

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустили мобильное приложение ADY Mobile.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустили мобильное приложение ADY Mobile.

Как сообщает Report со ссылкой на Закрытое акционерное общество, с помощью мобильного приложения будет легче покупать и возвращать билеты, пополнять баланс, проверять графики движения поездов.

ADY Mobile позволит пользователям пополнять баланс своей карты онлайн, проходить через турникет посредством считывания штрих-кода, без использования пластиковой карты.

"Это мобильное приложение является частью крупномасштабных процессов трансформации в АЖД. В целях обеспечения комфортного и оперативного обслуживания пассажиров постоянно исследуются современные технологии и их преимущества, проводятся работы по совершенствованию", - говорится в сообщении.