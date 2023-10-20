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"Азербайджанские железные дороги" запустили мобильное приложение

"Азербайджанские железные дороги" запустили мобильное приложение "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустили мобильное приложение ADY Mobile.
Инфраструктура
20 октября 2023 г. 10:29
Азербайджанские железные дороги запустили мобильное приложение

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустили мобильное приложение ADY Mobile.

Как сообщает Report со ссылкой на Закрытое акционерное общество, с помощью мобильного приложения будет легче покупать и возвращать билеты, пополнять баланс, проверять графики движения поездов.

ADY Mobile позволит пользователям пополнять баланс своей карты онлайн, проходить через турникет посредством считывания штрих-кода, без использования пластиковой карты.

"Это мобильное приложение является частью крупномасштабных процессов трансформации в АЖД. В целях обеспечения комфортного и оперативного обслуживания пассажиров постоянно исследуются современные технологии и их преимущества, проводятся работы по совершенствованию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" mobil tətbiqini istifadəyə verib

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