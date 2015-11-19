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    ​"Азербайджанские железные дороги" закупили новые тепловозы

    ​Пять новых тепловозов доставлено из Казахстана

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в рамках обновления инвентарного парка подписало контракт с АО "Казахстанский локомотивосборочный завод" по закупке 10 единиц новых грузовых локомотивов TE33A серии Evalution.

    Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО, современные шестиосные тепловозы TE33A серии Evalution отличаются экономичным расходом дизельного топлива, оснащены двумя кабинами, асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 3356 кВт.

    Отметим, что первый тепловоз завезен в страну 3 августа первым контейнерным поездом, прибывшим в Азербайджан из китайского Шихэцзы. Пять тепловозов уже доставлено в Азербайджан и прошли испытания в соответствии с местными условиями. Машинисты обучены управлению новой техникой. В ходе эксплуатации выявлено, что эти тепловозы расходуют топливо на 30-35% меньше по сравнению с магистральными тепловозами серии 2TE10M и способны тянуть состав весом 3 200 тонн.

    Кроме того, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заключило контракт с эстонской компанией Hanseatic Rail на закупку 4 новых современных электровозов серии VL-11m6 с мощностью двигателя 5 680 кВт, способных тянуть состав весом 3 500-4 000 тонн. Электровозы произведены в 2014 году. 

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