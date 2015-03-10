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    ​"Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни будут работать в усиленном режиме

    На всех предприятиях и станциях компании будет организована непрырывная и посменная работа

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в дни празднования "Новруз байрамы" добавит к составам, задействованных во внутренних рейсах, дополнительно 20 вагонов.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-секретариата ЗАО "Азербайджан Демир Йоллары" Надир Азмамедов.

    Руководитель секретариата заявил, что с целью предотвращения высокой плотности пассажирского потока предусмотрено добавить к составам дополнительные вагоны.

    По словам Н.Азмамедова, 20-27 марта на всех предприятиях и станциях компании будет организована непрерывная и посменная работа. В то же время, в праздничные дни не будет перерывов в погрузке и разгрузке вагонов: "В праздничные дни мы будем осуществлять погрузочно-разгрузочные работы багажа пассажиров, которые привозят и вывозят определенный груз. В связи с праздником все вагоны пройдут технический осмотр и с целью обеспечения комфортных условий пассажирских перевозок будут также задействованы дополнительные составы". 

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