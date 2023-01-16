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"Азербайджанские железные дороги" увеличили пассажироперевозки на 84%

"Азербайджанские железные дороги" увеличили пассажироперевозки на 84% В 2022 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 5 млн 136 тысяч пассажиров.
Инфраструктура
16 января 2023 г. 12:14
Азербайджанские железные дороги увеличили пассажироперевозки на 84%

В 2022 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 5 млн 136 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, это на 84% больше, чем в 2021 году.

Значительная часть этого показателя - 5 млн 8 тыс. пассажиров - приходится на перевозки по Абшеронской кольцевой железной дороге.

"Также в прошлом году было восстановлено движение поездов в направлении Баку-Гянджа-Баку, а по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года на линию были пущены дополнительные поезда", - говорится в информации.

Отметим, что до пандемии, в 2019 году по железным дорогам Азербайджана по внутренним и международным направлениям было перевезено в общей сложности 3 875 729 пассажиров.

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