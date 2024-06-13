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Азербайджанские железные дороги увеличили объем транзитных перевозок на 9%

Азербайджанские железные дороги увеличили объем транзитных перевозок на 9%
Инфраструктура
13 июня 2024 г. 12:37
Азербайджанские железные дороги увеличили объем транзитных перевозок на 9%

С начала этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли 3,5 млн тонн транзитных грузов.

Об этом Report заявил председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.

По его словам, это на 0,3 млн тонн или 9,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

"В прошлом году мы перевезли около 7 млн тонн транзитных грузов, прогноз на этот год - 8 млн тонн", - отметил Р. Рустамов.

Напомним, что из 18,3 млн тонн грузов, перевезенных АЖД в прошлом году, 3,3 млн тонн пришлись на внутренние перевозки, 8,1 млн тонн - на международные.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways increases transit freight transport by 9%
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" tranzit yük daşımalarını 9 % artırıb

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