Азербайджанские железные дороги увеличили объем транзитных перевозок на 9%

С начала этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли 3,5 млн тонн транзитных грузов.

Об этом Report заявил председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.

По его словам, это на 0,3 млн тонн или 9,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

"В прошлом году мы перевезли около 7 млн тонн транзитных грузов, прогноз на этот год - 8 млн тонн", - отметил Р. Рустамов.

Напомним, что из 18,3 млн тонн грузов, перевезенных АЖД в прошлом году, 3,3 млн тонн пришлись на внутренние перевозки, 8,1 млн тонн - на международные.