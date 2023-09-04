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"Азербайджанские железные дороги" увеличили количество рейсов Абшеронской кольцевой линии

"Азербайджанские железные дороги" увеличили количество рейсов Абшеронской кольцевой линии ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с началом 2023-2024 учебного года назначило два дополнительных рейса в утренние часы и один рейс в вечерние часы по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт и один рейс в вечерние часы по маршруту Баку-Пиршаги-Су
Инфраструктура
4 сентября 2023 г. 12:37
Азербайджанские железные дороги увеличили количество рейсов Абшеронской кольцевой линии

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с началом 2023-2024 учебного года назначило два дополнительных утренних и один вечерний рейс по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт, а также один рейс в вечерние часы по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Число дополнительных рейсов в обратном направлении Сумгайыт-Хырдалан-Баку составит два в утренние часы, а Сумгайыт-Пиршаги-Баку - два вечером.

"С 8 сентября пригородные скоростные электропоезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, будут работать по обновленному графику. Впервые разработано специальное расписание на нерабочие дни с учетом пожеланий пассажиров. В соответствии с новым графиком сокращен интервал между поездами и назначено в общей сложности 8 дополнительных отправлений в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АЖД планирует дополнительные меры по дальнейшему улучшению качества обслуживания пассажиров. Ожидаемая доставка в страну в конце этого - начале следующего года 10 новых пассажирских поездов окажет существенную поддержку в назначении дополнительных рейсов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

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Версия на азербайджанском языке ADY Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə reyslərin sayını artırıb

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