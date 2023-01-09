"Азербайджанские железные дороги" реализуют дополнительные мероприятия в связи со снегопадом

В связи с наблюдающимся снегопадом "Азербайджанские железные дороги" реализуют план дополнительных мероприятий.

В связи с наблюдающимся снегопадом "Азербайджанские железные дороги" реализуют план дополнительных мероприятий.

Об этом сообщили Report в Акционерном обществе.

В соответствии с планом технических мероприятий по подготовке хозяйств к зимнему сезону, с осеннего сезона 2022 года был проведен осмотр всех хозяйств. Соответствующая техника приведена в исправное состояние, приняты необходимые меры для обеспечения движения на железных дорогах, безопасности пассажиро- и грузоперевозок.

В связи с информацией Министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погодных условий на территории страны, начиная с 8 декабря на предприятиях АЖД реализуется план дополнительных мероприятий. Для обеспечения бесперебойного графика работы поездов, уборки снега на путях составлен график дежурств.