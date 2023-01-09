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"Азербайджанские железные дороги" реализуют дополнительные мероприятия в связи со снегопадом

"Азербайджанские железные дороги" реализуют дополнительные мероприятия в связи со снегопадом В связи с наблюдающимся снегопадом "Азербайджанские железные дороги" реализуют план дополнительных мероприятий.
Инфраструктура
9 января 2023 г. 09:51
Азербайджанские железные дороги реализуют дополнительные мероприятия в связи со снегопадом

В связи с наблюдающимся снегопадом "Азербайджанские железные дороги" реализуют план дополнительных мероприятий.

Об этом сообщили Report в Акционерном обществе.

В соответствии с планом технических мероприятий по подготовке хозяйств к зимнему сезону, с осеннего сезона 2022 года был проведен осмотр всех хозяйств. Соответствующая техника приведена в исправное состояние, приняты необходимые меры для обеспечения движения на железных дорогах, безопасности пассажиро- и грузоперевозок.

В связи с информацией Министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погодных условий на территории страны, начиная с 8 декабря на предприятиях АЖД реализуется план дополнительных мероприятий. Для обеспечения бесперебойного графика работы поездов, уборки снега на путях составлен график дежурств.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" qar yağması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər planı həyata keçirir

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