Азербайджанские железные дороги работают над бизнес-планом на 2025-2027 годы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает над бизнес-планом, охватывающем 2025-2027 годы.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает над бизнес-планом, охватывающем 2025-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Центра исследований и разработок АЖД Орхан Ахмедзаде на мероприятии на тему "Инновации в железнодорожных технологиях в Азербайджане: партнерство и возможности для немецких компаний" в Баку.

По его словам, бизнес-план разрабатывается по 36 инициативам, включая инвестиции в экологически чистые технологии, использование альтернативных источников энергии: "Инициативы охватывают краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное видение организации. Надеемся, что бизнес-план будет утвержден до конца текущего года".