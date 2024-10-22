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Азербайджанские железные дороги работают над бизнес-планом на 2025-2027 годы

Азербайджанские железные дороги работают над бизнес-планом на 2025-2027 годы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает над бизнес-планом, охватывающем 2025-2027 годы.
Инфраструктура
22 октября 2024 г. 13:05
Азербайджанские железные дороги работают над бизнес-планом на 2025-2027 годы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает над бизнес-планом, охватывающем 2025-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Центра исследований и разработок АЖД Орхан Ахмедзаде на мероприятии на тему "Инновации в железнодорожных технологиях в Азербайджане: партнерство и возможности для немецких компаний" в Баку.

По его словам, бизнес-план разрабатывается по 36 инициативам, включая инвестиции в экологически чистые технологии, использование альтернативных источников энергии: "Инициативы охватывают краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное видение организации. Надеемся, что бизнес-план будет утвержден до конца текущего года".

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways working on business plan for 2025-2027
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" biznes-plan üzərində işləyir

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