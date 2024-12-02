Азербайджанские железные дороги представлены на Европейском саммите "Шелковый путь"

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) было представлено на Европейском саммите "Шелковый путь" в Вене.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) было представлено на Европейском саммите "Шелковый путь" в Вене.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

На мероприятии советник председателя АЖД Эмиль Мамедов выступил с презентацией о Среднем коридоре, роли Азербайджана в развитии этого коридора и расширении регионального и международного сотрудничества Азербайджанских железных дорог для увеличения объема транзитных грузоперевозок.

Было отмечено, что для придания большего импульса развитию Среднего коридора АЖД в этом месяце обеспечило отправку первого экспортного блок-поезда из Азербайджана в Китай. Экспортный блок-поезд, состоящий из 62 сорокафутовых контейнеров, доставит грузы через Казахстан в порт Сиань, один из крупнейших сухих портов Китая.

До конца этого года планируется отправить в общей сложности 600 контейнеров экспортных грузов из Азербайджана в Китай.

Кроме того, было подчеркнуто, что в этом году в Баку состоялась консультативная встреча руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" с участием железнодорожных организаций Азербайджана, Турции, Центральной Азии и Европы. Основной целью нового маршрута является увеличение объема грузоперевозок путем развития южного крыла Среднего коридора.