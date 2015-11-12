Азербайджанские железные дороги планируют присоединиться к проекту "Викинг"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планирует присоединиться к транспортному проекту "Викинг". Этот вопрос обсуждается на встрече стран участников проекта 11-12 ноября в столице Грузии Тбилиси. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства коммуникаций и транспорта Литвы.

"Включение в проект Азербайджанских железных дорог позволит расширить маршрут контейнерного поезда в более удаленные страны Азии, альтернативным путем добраться до Казахстана и Китая", - заявил по этому поводу вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Саулюс Гирдаускас.

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы направило официальное приглашение присоединиться к проекту "Викинг" министерству транспорта Азербайджана в конце сентября. Ожидается, что к этому проекту присоединятся железные дороги этой страны, и в Литву можно будет перевозить больше грузов из Казахстана и Китая, также будет использоваться новая железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, по которой контейнеры будут поставляться из Турции в украинские порты, отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

В первом полугодии этого года поездом "Викинг" было перевезено почти 19,5 тыс. TEU, что на 2% больше, чем за тот же период 2014 года.