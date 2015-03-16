​"Азербайджанские железные дороги" переводят сотрудников на полштата

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" изменит рабочий график своих сотрудников. В связи с этим сотрудникам дано указание написать заявление о переходе на полштата.

По сведениям, поступившим в Report, несколько отделов Главного управления поставлены в известность по этому поводу. Ожидается, что процесс поэтапно охватит и другие структуры ЗАО. Подобные меры вызвали недовольство железнодорожников, у которых низкие заработные платы. Железнодорожники считают, что уменьшение их рабочих часов связано с финансовыми трудностями.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов в заявлении Report отметил, что не располагает подобной информацией.

Отметим, что в структуру ЗАО "Азербайджанские железные дороги" входят Департамент грузовых перевозок, Департамент инфраструктур, Департамент пассажирских перевозок, Департамент по ремонту и строительству железных дорог и технических сооружений.