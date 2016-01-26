​"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перешло на усиленный режим работы в связи с сильным снегопадом на территории страны.

Как сообщили Report в компании, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров и подвижных составов. Коллектив департамента инфраструктуры несколько раз в течение дня проводит осмотр элементов верхнего строения железнодорожного пути, в том числе рельсовых креплений, а также системы энергоснабжения и сигнальной системы.

"Департамент по пассажироперевозкам также уделяет внимание ряду важных моментов. Например, перед отправкой поезда проверяется система отопления в вагонах, а также на пассажирских вокзалах", - отметили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".