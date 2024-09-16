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"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы

"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с началом 2024-2025 учебного года предприняло ряд мер для удовлетворения возросшего спроса на пассажирские перевозки.
Инфраструктура
16 сентября 2024 г. 15:28
Азербайджанские железные дороги перешли на усиленный режим работы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с началом 2024-2025 учебного года предприняло ряд мер для удовлетворения возросшего спроса на пассажирские перевозки.

Как сообщает Report, с апреля на участке Пиршаги-Сумгайыт проводятся профилактические работы с целью улучшения инфраструктуры Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и обеспечения безопасности движения.

В целях удовлетворения возросшего спроса пассажиров в связи с началом нового учебного года, поезда, следующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, будут курсировать по обновленному расписанию.

Согласно новому расписанию, количество рейсов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку увеличено с 20 до 24, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку - с 36 до 42.

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