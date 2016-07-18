"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перешло на усиленный режим работы в связи с летним сезоном. Как сообщил Report пресс-секретарь АЖД Надир Азмамедов, проводятся мероприятия в целях обеспечения безопасности пассажиров и подвижных составов.

"Коллектив департамента инфраструктуры несколько раз в течение дня проводит осмотр элементов верхнего строения железнодорожного пути, в том числе рельсовых креплений, очищает пути от сухой травы во избежание возгорания.

Департамент по пассажироперевозкам также уделяет внимание ряду важных моментов. Например, перед отправкой поезда проверяется система кондиционирования в вагонах, а также в залах ожидания на вокзалах", - добавил он.