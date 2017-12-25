"Азербайджанские железные дороги" перейдут на усиленный режим работы

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В дни празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира - 31 декабря ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в компании, в связи с повышением плотности пассажиров в праздничные дни к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно будут присоединять дополнительные вагоны в необходимом количестве.

Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения.