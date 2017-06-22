"Азербайджанские железные дороги" перейдут на усиленный режим работы

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В дни празднования Рамазан ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в компании, в связи с повышением плотности пассажиров в праздничные дни к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, будут присоединять до 15 дополнительных вагонов в день.

Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения.