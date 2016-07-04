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    "Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы

    В дни праздника Рамазан к пассажирским поездам будут присоединять дополнительные вагоны

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Департамент пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в дни праздника Рамазан будет работать в усиленном режиме.

    Об этом сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, в связи с повышением плотности пассажиров в праздничные дни к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно будут присоединять 10-15, а иногда и 20 дополнительных вагонов.

    Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения.

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