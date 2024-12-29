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"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы в праздники

"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы в праздники С 30 декабря по 5 января "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме для обеспечения своевременной доставки грузов и пассажиров.
Инфраструктура
29 декабря 2024 г. 16:28
Азербайджанские железные дороги переходят на усиленный режим работы в праздники

С 30 декабря по 5 января "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме для обеспечения своевременной доставки грузов и пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в преддверии праздников был проведен технический осмотр поездов, организованы регулярные рейды и проверки.

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока назначены дополнительные рейсы.

Поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку с 30 декабря по 5 января будут курсировать ежедневно в обоих направлениях. Из Баку - в 08:00, 09:15 и 18:00. Из Агстафы - в 08:20, 16:40 и 17:00.

Поезда по маршруту Баку-Габала-Баку также будут курсировать ежедневно, за исключением 1 января. Дополнительные рейсы назначены на 30 декабря и 3 января - в обоих направлениях; 31 декабря и 4 января - из Баку в Габалу; 2 и 5 января - из Габалы в Баку.

С 3 января возобновляются ночные рейсы по маршруту Баку-Балакян-Баку. Поезд отправляется из Баку в Балакян в 23:50, в обратном направлении - в 22:10.

Для удобства пассажиров расписание и билеты доступны в приложении "ADY Mobile" и на сайте www.ady.az.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları” bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

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