"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы в праздники

С 30 декабря по 5 января "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме для обеспечения своевременной доставки грузов и пассажиров.

С 30 декабря по 5 января "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме для обеспечения своевременной доставки грузов и пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в преддверии праздников был проведен технический осмотр поездов, организованы регулярные рейды и проверки.

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока назначены дополнительные рейсы.

Поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку с 30 декабря по 5 января будут курсировать ежедневно в обоих направлениях. Из Баку - в 08:00, 09:15 и 18:00. Из Агстафы - в 08:20, 16:40 и 17:00.

Поезда по маршруту Баку-Габала-Баку также будут курсировать ежедневно, за исключением 1 января. Дополнительные рейсы назначены на 30 декабря и 3 января - в обоих направлениях; 31 декабря и 4 января - из Баку в Габалу; 2 и 5 января - из Габалы в Баку.

С 3 января возобновляются ночные рейсы по маршруту Баку-Балакян-Баку. Поезд отправляется из Баку в Балакян в 23:50, в обратном направлении - в 22:10.