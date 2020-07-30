"Азербайджанские железные дороги" переходят на переменный ток

Использование переменного тока в системе тягового электроснабжения поспособствует росту объема пассажиро- и грузоперевозок

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые в своей истории приступили к тестовой эксплуатации электровоза переменного тока.

Как сообщает Report, первая тестовая поездка, состоявшаяся на станции Алабашлы близ города Гянджа, прошла успешно.

Переход на переменный ток в электроснабжении локомотивов приведет к экономии электроэнергии и других ресурсов, оптимизации расходов, упрощению эксплуатации, повышению скорости движения поездов. Все это в конечном в итоге положительно скажется на росте объема пассажиро- и грузоперевозок.

В настоящее время электровозы составляют 90% локомотивного парка в Азербайджане, и АЖД планирует расширить использование переменного тока в их электроснабжении. Для этого построены 12 тяговых подстанций и реконструировано 768 километров контактной сети. Также у компании Alstom заказаны 40 грузовых электровозов переменного тока и 10 пассажирских двухсистемных электровозов (работают как на постоянном, так и на переменном токе), из которых в Азербайджан уже доставлены 13 грузовых и 10 пассажирских локомотивов.

Кроме того, для содержания и обслуживания электровозов переменного тока АЖД проводит строительство двух современных локомотивных депо в Баку и Гяндже. В рамках мер по переходу на переменный ток АЖД также проводит работы по подготовке персонала. Так, 23 машиниста АЖД приняли участие в специальном тренинге, который прошел в городе Нур-Султан в октябре 2019 года.