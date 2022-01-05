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"Азербайджанские железные дороги" отменили льготы на перевозку определенных грузов

"Азербайджанские железные дороги" отменили льготы на перевозку определенных грузов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отменило льготы, применяемые для перевозки определенных грузов.
Инфраструктура
5 января 2022 г. 17:53
Азербайджанские железные дороги отменили льготы на перевозку определенных грузов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отменило льготы, применяемые для перевозки определенных грузов.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на глобальную экономику и все сферы общественной жизни. Экономическая напряженность на глобальных энергетических рынках не обошла стороной и "Азербайджанские железные дороги".

"Тарифы на перевозку грузов по железной дороге остались неизменными, однако отменены льготы на перевозку определенных видов грузов. Имеющие соглашения с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" экспедиторские компании в соответствии с нормативными документами предупреждены об этом заранее.

В ближайшее время планируется проведение встреч с крупными экспортерами и импортерами, отдающими предпочтение железнодорожным перевозкам, и применение к ним индивидуального подхода", - подчеркнули в ЗАО.

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