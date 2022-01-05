"Азербайджанские железные дороги" отменили льготы на перевозку определенных грузов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отменило льготы, применяемые для перевозки определенных грузов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отменило льготы, применяемые для перевозки определенных грузов.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на глобальную экономику и все сферы общественной жизни. Экономическая напряженность на глобальных энергетических рынках не обошла стороной и "Азербайджанские железные дороги".

"Тарифы на перевозку грузов по железной дороге остались неизменными, однако отменены льготы на перевозку определенных видов грузов. Имеющие соглашения с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" экспедиторские компании в соответствии с нормативными документами предупреждены об этом заранее.

В ближайшее время планируется проведение встреч с крупными экспортерами и импортерами, отдающими предпочтение железнодорожным перевозкам, и применение к ним индивидуального подхода", - подчеркнули в ЗАО.