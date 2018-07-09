"Азербайджанские железные дороги" обратились к пассажирам

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Коллектив Департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» осуществляет преобразования, нацеленные на повышение культуры обслуживания граждан в пассажирских поездах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

"Доводим до сведения граждан, что в транзитной билетной кассе, расположенной на Бакинском железнодорожном вокзале, осуществляется продажа билетов на пассажирские поезда, курсирующие по территории Беларуси, Казахстана, РФ и других стран СНГ, а также на пассажирские поезда, следующие из Киева, Москвы, Ростова и Тбилиси в Азербайджан", - говорится в обращении.

Продажа в Баку билетов на пассажирские поезда, следующие в международных направлениях, производится за 10 дней до отправления. Продажа билетов на поезда, следующие в Баку из Тбилиси осуществляется за 40, из Киева и Москвы – за 60 дней до отправления. Что касается пассажирских поездов, курсирующих по территории Беларуси, Казахстана, РФ и других стран СНГ, продажа билетов на них производится за 90 дней до отправления.