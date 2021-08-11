Азербайджанские железные дороги нарастили транзитные грузоперевозки на 11%

В первом полугодии этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" транспортировано 7,223 млн тонн грузов.

В первом полугодии этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" транспортировано 7,223 млн тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 0,4% больше.

За отчетный период 3,464 млн тонн (48%) грузоперевозок приходится на международные (импортно-экспортные) перевозки. В сравнении с прошлым годом это на 3,35% меньше.

За последний год объем транзитных грузоперевозок увеличился на 10,7%, до 2,496 млн тонн, а внутренние грузоперевозки сократились на 6,9%, до 1,263 млн тонн.