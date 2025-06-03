"Азербайджанские железные дороги" готовятся к внедрению ИИ

В Азербайджане на некоторых железнодорожных станциях будут предприняты шаги по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

В Азербайджане на некоторых железнодорожных станциях будут предприняты шаги по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил главный консультант Департамента цифрового развития "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Асиф Гусейнов на панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта" в рамках 22-й Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" в Баку.

"В настоящее время мы работаем над аналогичным проектом. Речь идет об управлении грузоперевозками с использованием централизованных систем управления. У нас есть также цифровые проекты, которые охватывают все аспекты коммерческой деятельности, включая тарифные калькуляторы, процессы перевозки и ремонт. После внедрения микропроцессорных систем ожидаются шаги по внедрению ИИ", - отметил он.