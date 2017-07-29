"Азербайджанские железные дороги" готовятся к внедрению электронных проездных карт

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Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Департамент пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявил открытый тендер с целью закупки оборудования, необходимого для продажи билетов на электрички (лот-1) и внедрения электронных проездных карт (лот-2).

Как сообщает Report, плата за участие в тендере по каждому лоту составляет 200 манатов.

Претенденты на участие должны до 5 сентября предоставить первичные документы на тендер в административное здание АЖД, расположенное по адресу город Баку, улица Диляры Алиевой, 230, а до 13 сентября по указанному адресу представить тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от стоимости тендера. Контактное лицо - Видади Мамедов. Телефон: (012) 499 65 33.

Предложения будут рассмотрены 14 сентября в 11:00 часов по указанному адресу.

В тендере могут принять участие полномочные представители претендентов.