"Азербайджанские железные дороги" будут готовить женщин-машинистов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые дало старт подготовке женщин-машинистов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые дало старт подготовке женщин-машинистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

В рамках подготовительного процесса студентки женского пола, обучающиеся в Бакинском государственном центре профессионального образования по железной дороге и метрополитену по специальности "дежурный по станции", пройдут специальное обучение в АЖД. После обучения успешно сдавшие экзамен получат право на управление железнодорожным транспортом.

Предполагается, что студенток первоначально привлекут к производственной практике.