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"Азербайджанские железные дороги" будут готовить женщин-машинистов

"Азербайджанские железные дороги" будут готовить женщин-машинистов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые дало старт подготовке женщин-машинистов.
Инфраструктура
11 октября 2023 г. 14:00
Азербайджанские железные дороги будут готовить женщин-машинистов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые дало старт подготовке женщин-машинистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

В рамках подготовительного процесса студентки женского пола, обучающиеся в Бакинском государственном центре профессионального образования по железной дороге и метрополитену по специальности "дежурный по станции", пройдут специальное обучение в АЖД. После обучения успешно сдавшие экзамен получат право на управление железнодорожным транспортом.

Предполагается, что студенток первоначально привлекут к производственной практике.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan Dəmir Yolları” ilk dəfə qadın maşinistlər hazırlayacaq

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