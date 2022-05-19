Азербайджанские железнодорожники присоединились к международной выставке транспорта и логистики

После двухлетнего перерыва азербайджанские железнодорожники принимают участие в традиционной Международной выставке транспорта, логистики и транспортных инноваций "Breakbulk Europe-2022" в Роттердаме (Нидерланды).

После двухлетнего перерыва азербайджанские железнодорожники принимают участие в традиционной Международной выставке транспорта, логистики и транспортных инноваций "Breakbulk Europe-2022" в Роттердаме (Нидерланды).

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Conteiner, в выставке, которая проходит с 17 по 19 мая, принимают участие тысячи компаний из 120 стран мира. На выставке представляют свои услуги транспортно-экспедиторские, а также железнодорожные компании, международные корпорации, грузовые и логистические компании.

Последние события в мире, складывающиеся геополитические реалии серьезно повлияли на сферу транспорта и логистики. В первую очередь, это можно отнести к грузоперевозкам между Азией и Европой. Можно сказать, что на евразийском пространстве меняется транспортная система и логистическая карта. В новых реалиях Азербайджан стал привлекательной страной со своей транспортно-логистической системой. В целом, есть большая потребность в международных транспортных коридорах, проходящих через территорию Азербайджана. В настоящее время большой интерес представляют транспортные маршруты Китай-Азербайджан-Европа и Средняя Азия-Азербайджан-Европа.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и его дочерние компании ADY Container и ADY Express приняли участие в выставке с совместным стендом и представили логистические возможности Азербайджана. Участники были подробно проинформированы о транзитных возможностях нашей страны. В ходе встреч в центре внимания были вопросы перевозки грузов и увеличение объемов грузов, привлечение новых грузов железными дорогами Азербайджана.

Отметим, что в Breakbulk Europe-2022 принимают участие более 15 000 специалистов из разных стран.